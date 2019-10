Après plusieurs cas de salmonellose en Nord-Isère, l'ARS augmente le taux de chloration dans l'eau

L'Agence régionale de santé est toujours à la recherche de la source de contamination dans le nord de l'Isère. Depuis la mi-septembre, une soixantaine d'enfants mais aussi des d'adultes sont victimes de vomissements et de fièvre a cause d'une salmonelle. Par précaution, l'ARS décide de traiter l'eau

Saint-Georges-d'Espéranche, France

D’où provient la bactérie qui rend malades des habitants de Charantonay et Saint-Georges d'Esperanche en Isère ? C'est la question que se pose l'Agence régionale de santé et les habitants du Nord-Isère depuis l'annonce des premiers cas. Le 23 septembre, une cinquante personnes ont été pris de vomissements et de fièvre au collège de Péranche à Saint Georges d'Espéranche. Une situation qui s'est également produite à l'école primaire.

LIRE AUSSI : Plusieurs cas d'intoxications alimentaires dans le Nord-Isère

Rien à signaler à l'école

Des établissements qui n'ont pourtant pas le même fournisseur pour la cantine scolaire. La contamination des repas est donc très vite écartée. L’enquête continue et l'ARS cherche du coté du réseau d'eau en faisant plusieurs tests, mais là aussi, rien de concluant. Faute de résultat probant, des questionnaires sont effectués auprès des malades pour connaitre les régimes alimentaires avant le pic de contamination, a savoir entre le 17 et le 24 septembre. Depuis, du coté des malades, la situation semble s’apaiser.

Par mesure de précaution le taux de chloration, qui désinfecte l'eau du réseau de distribution, a été augmenté. "Ce niveau de chloration permet de se prémunir contre une éventuelle contamination" explique l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Quelques recommandations :

- S’assurer que les aliments sont convenablement cuits et encore chauds quand ils sont servis. Les viandes et les œufs notamment doivent être cuits à cœur.

- Éviter les produits fabriqués à base d’oeufs non cuits (mayonnaise, mousse au chocolat, tiramisu…).  Éviter le lait cru et les produits à base de lait cru. Ne boire que du lait stérilisé ou bouilli.

- Éviter la glace à moins qu’elle n’ait été préparée à partir d’une eau sans risque sanitaire.

- Se laver soigneusement et fréquemment les mains avec du savon, notamment après un contact avec des animaux d’élevage ou de compagnie ou après s’être rendu aux toilettes.

- Laver avec soin les fruits et les légumes, en particulier s’ils sont destinés à être consommés crus. Dans la mesure du possible, les fruits et les légumes doivent être pelés.