Après sa chute à vélo, cette Montpelliéraine recherche le jeune homme qui lui est venu en aide

Le 21 septembre 2021, Zoraima Guttierrez, 55 ans, a fait une grave chute à vélo dans le nord-ouest de Montpellier. Elle est à la recherche du jeune homme qui lui a porté assistance et qui a attendu avec l'elle l'arrivée des secours.

Depuis le 21 septembre 2021, Zoraima Guttierrez est alitée. La Montpelliéraine de 55 ans a fait une grave chute à vélo, ce matin-là, alors qu'elle partait pour sa formation. Au croisement de la rue Mas des moulins et de l'avenue du Père Soulas, au nord-ouest de Montpellier, son vélo pliable s'est ouvert en deux et l'a propulsée sur le trottoir, la tête la première. "Merci dieu, j'avais le casque", sourit Zoraima Guttierrez. Elle s'en sort avec une double fracture du plateau tibial. Elle cherche aujourd'hui à retrouver le jeune homme qui lui est venu en aide.

Il était à vélo, et arrivait en face. "Il a tout vu. Il m'a aidée, il m'a mise en position de sécurité, il a appelé les pompiers. Il était top. Il était vraiment gentil", se rappelle-t-elle. "Je ne faisais que crier, j'avais du mal à respirer. Et je ne savais pas exactement ce qui se passait, parce que ça a été très brutal. Il est resté avec moi jusqu'à l'arrivée de mon mari et des pompiers."

Zoraima Guttierrez se rappelle d'un homme entre vingt et trente ans, grand, mince, et brun. "Mon but, c'est de le retrouver pour le remercier parce que ce qu'il a fait, car c'est incroyable. J'ai besoin de lui dire merci."