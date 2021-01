Après sa régularisation, l'apprenti-boulanger de Besançon a repris le travail

Laye Traoré a le sourire jusqu'aux oreilles ce mardi, après une première matinée de retour dans le fournil de la boulangerie La Huche à Pains dans le quartier Rivotte à Besançon. Le jeune apprenti boulanger guinéen de 18 ans a pu reprendre le travail, après avoir obtenu de la préfecture de Haute-Saône une carte de séjour qui lui permet de rester sur le territoire français. Laye a finalement été régularisé la semaine dernière, après la grève de la faim de son patron, Stéphane Ravacley qui a passé 12 jours sans manger, pour éviter l'expulsion de son apprenti.

C'est comme si je commencais une nouvelle vie" - Laye Traoré

Un retour au fournil très médiatique, sous l'oeil des caméras et des appareils photos, le jeune guinéen s'est exprimé pour la première fois à cette occasion. Il a bien sûr remercié son patron, "ce qui m'a le plus touché c'est qu'il a mis en danger sa santé pour moi, et aujourd'hui c'est comme si je commençais une nouvelle vie" , a expliqué Laye Traoré. Il a dit toute sa joie de reprendre le travail bien sûr, son souhait de passer son CAP au mois de juin, mais son espoir aussi que son cas permette la régularisation d'autres migrants qui connaissent les mêmes difficultés que lui.

De nombreux jeunes sans-papiers dans la même situation

L'histoire de Laye Traoré est en effet celle de nombreux jeunes sans-papiers, arrivés mineurs en France. Scolarisés, ou en apprentissage, ils sont protégés par la loi tant qu'ils sont mineurs, mais ils sont expulsables dès leur majorité, même si leurs études ne sont pas terminées. Comme Yaya Camara, bientôt 19 ans, apprenti électricien à Houtaud près de Pontarlier, guinéen lui aussi. Son sort doit être tranché par le tribunal administratif de Besançon le 26 janvier.

Laye Traoré et son patron Stéphane Ravacley, en compagnie de Yaya Camara, autre apprenti guinéen menacé d'expulsion à Besançon. © Radio France - Anne Fauvarque

Une situation "indigne et scandaleuse"que dénonce Stéphane Ravacley, le patron de Laye, il a a lancé une nouvelle pétition sur internet intitulée "Non à l'expulsion des migrant-es en apprentissage". Pour le boulanger bisontin, "ces gamins, il faut qu'on arrive à les protéger, ce n'est pas un combat politique, c'est juste de la logique". Mais Stéphane Ravacley espère bien faire bouger l'Etat français, en préparant un projet de loi avec le député européen Raphaël Glucksmann, pour permettre aux jeunes majeurs sans-papiers de terminer leur scolarité ou leur apprentissage avant de décider ou ou de leur expulsion.