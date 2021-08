Après sa victoire au Grand Prix de Hongrie, bientôt une rue Esteban Ocon à Huest ?

Huest est un village de champions. Dans la commune de 800 habitants, il y a déjà l'écurie de la cavalière Alexandra Ledermann, médaille de bronze en saut d'obstacles aux JO d'Atlanta en 1996, il y a désormais Esteban Ocon, vainqueur du Grand Prix de Hongrie sur Alpine dimanche 1er août. Une fierté pour le maire Jacky Jarry qui était devant sa télé dimanche après-midi. "J'ai versé ma larme quand j'ai vu Esteban lever les bras", raconte l'élu, encore impressionné par la qualité de course de son jeune administré : "C'est une course qui a été menée de manière très professionnelle. Esteban a eu dans son rétroviseur Vettel pendant 65 tours. Il n'a jamais été à plus d'une seconde, à aucun moment il ne s'est enflammé, il n'a fait aucune faute, il a été formidable."

Un grand champion dont je n'ai jamais douté. Il a fait d'énormes sacrifices ainsi que ses parents, Laurent et Sabrina - Jacky Jarry, maire d'Huest

Formidable et abordable aussi. Le maire se souvient que le pilote avait accepté de participer à la fête du sport de la commune en 2018 où il avait "parlé avec les enfants et signé des autographes". Maintenant, on voit beaucoup moins Esteban Ocon à Huest, "en cumulé, ça doit faire quinze jours à trois semaines par an", croit savoir Jacky Jarry, mais "il revient de temps en temps entre deux Grands Prix".

Dans les rues du village, André Pecqueult, conseiller municipal, ne l'a vu que passer "en voiture". Esteban Ocon respecte-t-il les limitations de vitesse ? André marque un silence, "je n'ai rien à dire, je pense quand même qu'il est prudent", avance-t-il. Il roule "plus vite que moi, c'est sûr", sourit-il. André Pecqueult a envoyé aussitôt après la course folle un message de félicitations aux parents du champion Laurent et Sabrina qui habitent la commune. Sabrina y a même été un temps conseillère municipale.

André Pecqueult (à gauche) et Jacky Jarry, le maire d'Huest, sont très fiers de leur administré © Radio France - Laurent Philippot

Une rue Esteban Ocon ?

En fonction du calendrier d'Esteban Ocon, la municipalité organiserait bien une cérémonie pour féliciter son champion. Pour donner son nom à une rue, c'est peut-être encore un peu tôt : "Pour l'instant, toutes les rues sont baptisées", explique Jacky Jarry, mais "pourquoi pas ? Pourquoi pas une rue Esteban Ocon, champion du monde Formule 1". Le maire place la barre haut, mais le concède, "il peut être deuxième, ça ira aussi".