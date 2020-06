Après Saillans, Dieulefit est-il le nouveau fief de la démocratie participative dans la Drôme ?

La commune de Dieulefit va-t-elle devenir le nouveau modèle à suivre pour ceux qui veulent plus de démocratie au niveau municipal ? C'est une liste participative qui a été élue avec 59,12% des voix lors du second tour des élections municipales ce dimanche 29 juin. A sa tête, un binôme composé de Christian Bussat, éleveur de cochon bio à la retraite, et de Geneviève Morénas, élue de l'opposition lors de la précédente mandature. Tous les deux prônent une participation active des citoyens à la vie et aux décisions de la commune. Un mode de fonctionnement qui en rappelle un autre : celui du village de Saillans, érigé en modèle du genre ces six dernières années.

Décider ensemble "des grandes options pour la commune"

"Pour être sur notre liste, il ne faut pas être susceptible", confie Geneviève Morénas, future première adjointe. Il vaut mieux quand l'idée du nouveau maire est d'écouter tous les citoyens. "Il faut que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on décide ensemble des grandes options pour la commune", ajoute Christian Bussat.

Concrètement, la vie de la commune va être organisé en 9 commissions, économie, santé ou encore environnement, composées de citoyens et de deux élus référents. Il y aura des groupes "action projet", chargés de travailler sur un sujet en particulier. Un peu comme à Saillans. "Il y aura des règles, puisque la finalité c'est quand même d'assurer la bonne gestion de la commune", rappelle Geneviève Morénas. "On formera aussi les élus à gérer les groupes, à animer les réunions pour ne pas être débordé."

Éviter les écueils du "modèle" Saillans

Ni usé, comme cela a malheureusement été le cas à Saillans. Les électeurs ont choisi d'arrêter l'expérience, la liste participative n'a pas été reconduite lors du premier tour des élections municipales. Christian Bussat et Geneviève Morénas veulent donc appliquer "la méthode" au service d'un projet de société : celui de la transition écologique. "C'est quelque chose à inventer, mais c'est plutôt emballant."

Les nouveau élus prendront officiellement leurs fonctions vendredi soir à 18 heures, lors du conseil municipal d'installation.