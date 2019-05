Après six mois de contestation, 27e week-end de mobilisation pour les "gilets jaunes"

De nouvelles manifestations de gilets jaunes sont prévues en France. Six mois après le début de la mobilisation, le mouvement s'est affaibli. Une manifestation est prévue à Paris, mais aussi dans plusieurs villes de France comme Reims ou Nancy.

Après six mois de mobilisation, les "gilets jaunes" se rassemblent à nouveau ce samedi à Paris mais aussi dans différentes villes de France. Pour cet acte 27, des appels ont été lancés pour des rassemblement à Reims et Nancy. Le "noyau dur" des gilets jaunes entend manifester, malgré plusieurs interdictions pour les six mois de cette contestation sociale inédite, à une semaine des élections européennes.

Des villes sous surveillance

Pour cet acte 27 des "gilets jaunes" des "appels nationaux" ont été lancés pour se rassembler à Reims et Nancy après deux samedis marqués par un recul de la mobilisation, qui est tombée à son plus bas niveaux depuis le début du mouvement le 17 novembre.

A Nancy, la manifestation est déclarée et le préfet a pris un arrêté pour interdire l'hyper-centre. A Reims, un appel national a été lancé sur Facebook, mais il n'est pas déclaré en préfecture. A Saint-Nazaire, le préfet a pris un arrêté pour interdire les manifestations non-déclarées.

A Paris, plusieurs rassemblements concurrents sont prévus. Le premier au départ de la Défense pour finir à Montmartre. Un autre envisage de défiler sur les Champs-Élysées mais l'avenue est interdite à la manifestation. Éric Drouet, une des figures du mouvement, a appelé dimanche dans une vidéo à "arrêter les cortèges à thème".

Avant les manifestations du samedi, plusieurs rassemblement ont eu lieu vendredi soir, à Rennes, mais aussi au Mans, où 200 personnes ont défilé cette nuit.

"Pas de débouché politique" pour Emmanuel Macron

Le président Emmanuel Macron lors d'un déplacement à Biarritz ce vendredi a estimé que pour "celles et ceux qui continuent à faire cela, il n'y a plus de débouché politique". Le président estime que le gouvernement a fait sa part de travail. Il évoque les "réponses" apportées par les mesures annoncées après le grand débat.

Il a appelé au calme et invite les mécontents à se présenter aux élections futures.