Après son acte de bravoure en 2019, Mamoud Diallo vient enfin d'être naturalisé français

Il ne s'y attendait pas ! Mamoud Diallo vient enfin d'obtenir sa naturalisation française, après quatre ans d'espoirs déçus! Depuis son arrivée en France, et plus particulièrement à Grenoble, en 2018, Mamoud Diallo, 25 ans aujourd'hui et originaire de Guinée, a bénéficié d'une véritable chaine de solidarité, à cause de son acte de bravoure.

ⓘ Publicité

Acte héroïque

En effet, en janvier 2019, alors qu'il était stagiaire à l'Afrat -une association qui forme aux métiers du tourisme- à Autrans, dans le Vercors, il sauve la vie d'une jeune employée qu'un autre salarié voulait poignarder, dans un accès de démence. Mamoud l'a ceinturé et a su le calmer avant l'arrivée des gendarmes.

Mamoud avait alors obtenu ce que l'on appelle la protection subsidiaire de la France, des papiers lui permettant de travailler légalement, mais qui étaient valables jusqu'à la fin du premier semestre 2023, seulement.

loading

Stephan Poulle est le parrain de cœur de Mamoud Diallo. Il l'avait rencontré alors qu'il donnait des cours de français aux Restos du cœur. Il l'a toujours soutenu, l'a même hébergé chez lui. "Quand j'ai reçu le mail m'apprenant la naturalisation de Mamoud, je l'ai aussitôt appelé." raconte Stephan. "Je lui ai d'abord demandé s'il y avait une chaise près de lui car il était au travail, sur un chantier. Il a trouvé à s'asseoir et je lui ai dit la bonne nouvelle !"

Bonheur d'être français

Mamoud Diallo renchérit : "J'étais tellement content! Je finis ma formation dans l'isolation, dans le BTP et je vais ensuite chercher du travail. Je suis en train de passer mon permis. j'ai toujours gardé espoir." Le jeune homme a plein de projets et remercie tous ceux qui l'ont aidé au cours de ces quatre années de démarches administratives. "C'est ma famille, maintenant." dit-il dans un sourire

Stephan Poulle est un des premiers maillons de cette formidable chaîne de solidarité qui s'est constituée au fil du temps pour soutenir Mamoud © Radio France - Véronique Pueyo

Stephan Poulle se souvient qu'il a tout de même fallu se battre pour obtenir la précieuse carte d'identité française : "Mamoud avait reçu des mains du maire d'Autrans la médaille de la ville pour son acte de bravoure. Un gendarme avait écrit une lettre au préfet en sa faveur. On pensait qu'il serait naturalisé comme l'avaient été deux maliens dont les exploits avaient été très médiatisés, celui qui avait caché des personnes lors de l'attentat contre l'Hyper cacher en 2015 et celui qui avait escaladé un immeuble pour sauver un enfant accroché à un balcon en 2018. Mais pour Mamoud, cela a été plus long" Et il ajoute : "C'est une belle personne, il le mérite, ce sera un bon Français!" lâche-t-il en riant.

Tendre la main

Stephan Poulle estime qu'il est important aujourd'hui de tendre la main à tous les autres Mamoud : "Les associations font un boulot extraordinaire, mais au niveau de chaque citoyen aussi on peut faire quelque chose pour tous ces jeunes qui arrivent chez nous, car, il faut le savoir, ils ne repartiront pas dans leur pays d'origine. Ils ont bravé tellement d'épreuves et de dangers pour arriver en France. Alors que fait-on, on les laisse se débrouiller, quitte à se qu'ils rejoignent des réseaux de drogue ou alors on leur tend la main, on les accompagne pour qu'ils trouvent une place dans notre société?"

Une chose est sûre, tous les amis de Mamoud vont bientôt fêter sa naturalisation, comme il se doit. En attendant la cérémonie officielle à la préfecture de l'Isère.