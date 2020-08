Après Tours, Amboise va rendre le port du masque obligatoire dans l'hypercentre dès vendredi

Hausse das cas de contamination en Indre-et-Loire et grosse fréquentation touristique, deux raisons qui ont poussé la ville d'Amboise à rendre le port du masque obligatoire dès vendredi dans trois rues de l'hypercentre : les rues Nationale et Victor Hugo et la place Michel Debré, au pied du Château.