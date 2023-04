Après trois mois de manifestation, la ville de Paris demande 1,6 million d'euros à l'État

Abribus cassés, poubelles incendiées, tags... Les dégâts survenus lors des manifestations contre la réforme des retraites viennent d'être chiffrés : 1,6 million d'euros. Une somme que la ville de Paris n'a pas l'intention de payer, elle demande donc à l'État de prendre en charge la remise en état des rues.

ⓘ Publicité

L'une des plus grosses dépenses constatées, c'est le budget propreté. 536.000 euros pour nettoyer après le passage des cortèges et financer les heures supplémentaires nécessaires. S'y ajoute un peu plus de 100.000 euros pour renouveler les poubelles et les colonnes à verre incendiées ou dégradées.

Les coûts se sont aussi envolés pour les prestataires privés. Le remplacement des abribus JC Decaux et des panneaux publicitaires Clear Channel s'élève à 838.000 euros.

Cette demande s'appuie sur un précédent. Il y a un an, en mai 2022, l'État avait été condamné à verser 1,4 million d'euros à la vielle de Paris en compensation des dégâts causés lors des manifestations de Gilets jaunes.