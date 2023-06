Après un accident, une Mosellane va parcourir 400 km à pied et à vélo pour la bonne cause

Christine Hoffart se lance ce samedi dans un périple de 400 km, de Metz à Feignies, près de Maubeuge (Nord), réalisé à pied et à vélo. Un défi qui va permettre aussi de récolter des fonds pour soutenir France Parkinson : Christine, 51 ans, est la présidente du Rotary Club de Metz Sud , très impliqué dans la lutte contre cette maladie, et aussi parce que les malades de Parkinson ont des difficultés à se déplacer.

Partage de l'espace public

En 2019, Christine est renversée par une trottinette devant chez elle : "Je ne l'ai pas entendue arriver. Je suis tombée en arrière, et ma tête a heurté le bitume". Bilan : un traumatisme crânien léger, qui lui laisse des séquelles physiques, notamment la perte de l'odorat, mais surtout psychologiques : "Je suis en état de sidération lorsque je croise un vélo ou une trottinette. Quelqu'un arrive en face de moi, et je ne sais plus quoi faire". Si Christine a réussi à se remettre au vélo rapidement, elle souhaite, par ce défi, lancer un appel au civisme et aux bonnes pratiques : "J'ai par exemple bien pris conscience de l'importance de porter un casque : dans la majorité des accidents, la partie du corps la plus endommagée est la tête."

Surtout, piétons, cyclistes et usagers de la trottinette doivent faire attention aux autres usagers : "Par exemple, un Parkinsonien a des problèmes de coordination entre son corps et son cerveau. Il a donc du mal à se déplacer. Vous l'imaginez traverser une rue, marcher sur un trottoir, avec une trottinette qui passe et qu'il n'entend pas ? Je parle de Parkinson parce que c'est notre cause au Rotary. Mais c'est vrai aussi pour les enfants, les personnes âgées." Surtout que les mobilités douces vont devenir de plus en plus présentes, en ville comme à la campagne.

Quinze jours de périple, quatre pays traversés

Pour son périple, Christine va donc marcher et rouler à vélo pendant deux semaines. Elle pourra compter sur la solidarité d'autres membres du Rotary, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique, pour l'héberger et relayer son action pour les mobilités douces et la lutte contre la maladie de Parkinson.

Le départ est prévu ce samedi matin à 10h depuis l'Esplanade de Metz, direction la Maxe, Thionville puis Schengen, où une conférence aura lieu à 17h30 au Musée de l'Europe, sur les thèmes de la maladie de Parkinson et des mobilités douces. Toute personne qui veut participer à un bout du chemin est la bienvenue, en échange d'une participation de 10 euros au bénéfice de France Parkinson. Le périple continuera dimanche, au départ de Schengen, vers les Ardennes, où Christine tiendra une conférence le 15 juin à Hautes-Rivières, aux côtés de Stop Parkinson, association belge de lutte contre la maladie. Arrivée dans le Nord, à Feignies, le 24 juin, où une nouvelle conférence sera organisée.

Aventure à suivre sur la page Facebook du Rotary Club de Metz Sud, qui sera alimenté régulièrement, tout au long de ces deux semaines.