Crise sanitaire : un propriétaire de bar mosellan jette l'éponge

Un an de fermeture pour les discothèques. Une petite bouffée d'air frais pour les restaurants et les bars l'été dernier... Puis, le rideau s'est à nouveau fermé. En l'absence de perspectives, certains propriétaires envisagent de ne jamais reprendre leur activité.

C'est le cas de Max, ancien patron du bar à cocktails Tropic Paradise, à Metz. C'était "son bébé, son projet", le bar qu'il avait imaginé et financé, et qu'il tenait depuis 2 ans et demi. Alors il ne le quitte pas sans peine et nostalgie. "Ça fait mal au cœur, confie-t-il, c'était un bar convivial, avec des clients habitués dont j'étais proche. Sur Facebook, je constate que des gens continuent d'aimer la page du bar, alors qu'il n'existe plus."

"Avec les protocoles sanitaires, _je risque de diviser ma clientèle par deux ou par trois, ça ne sera pas viable_, explique Max. C'est un bar avec 45 mètres carrés de caveaux, je n'aurais pas la place pour mettre en place la distanciation." Il ne veut "pas travailler pour payer les charges et ne rien gagner", alors il prend sa retraite "et basta"! Tout de même, Max restera "dans le milieu", puisqu'il envisage de venir faire régulièrement des cocktails dans des bars de Metz.

"Ça va mener droit à la catastrophe, même si pour l'instant, tout à l'air de tenir en façade."

En attendant, l'établissement est "entre les mains du notaire", et celui-ci l'a prévenu qu'il risque d'être "difficile à vendre". En effet, le bar de Max ne sera sans doute pas le seul sur le marché. L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (Umih) estime que 30% des structures risquent de fermer d'ici les 6 mois à 1 an après la réouverture.

La date de réouverture, Christophe Périquet, patron de l'Irish Pub à Metz et représentant en Moselle des cafetiers à l'Umih, l'attend avec impatience. Mais il sait que "travailler à crédit avec les aides de l'État" signifie qu'il va "bien falloir payer un jour". "Ça va mener droit à la catastrophe", prévient-il, même si pour l'instant, tout à l'air de tenir en façade."