Après un an de recherche, Kersaint-Plabennec a enfin trouvé ses médecins

La commune de Kersaint-Plabennec (Finistère) aura bientôt deux généralistes à plein temps. Cela faisait plus d'un an que la municipalité cherchait à remplacer le médecin historique de la commune, qui prend sa retraite au 31 décembre.

"On avait hâte à ce moment !" Comme un symbole, le maire de Kersaint-Plabennec (Finistère) a décroché jeudi 3 décembre la banderole "Recherche 2 médecins" installée en bordure de la voie-express depuis treize mois.

Depuis que le docteur Derrien, installé depuis 1989, a annoncé vouloir prendre du recul pour raisons personnelles, la municipalité n'a pas ménagé ses efforts pour tenter d'attirer des jeunes généralistes dans ce bourg de 1.500 habitants, à dix kilomètres de Brest.

Plusieurs médecins ont répondu à l'appel, et six remplaçants se sont succédé pendant un an dans le cabinet médical tout neuf prévu pour deux généralistes. Un essai qui a fini par convaincre le docteur Julie-Charlotte Gros, attirée par le cadre "semi-rural" et la proximité de la ville de Brest où elle vit.

Le docteur Derrien et ses deux successeurs, les docteurs Collin et Gros. © Radio France - Nicolas Olivier

Amplitude horaire

Début janvier, Daniel Derrien va donc enfin pouvoir décrocher sa plaque et partir sereinement après 32 ans de service sur la commune. "Je suis très heureux. C'est primordial pour moi, je n'imaginais pas laisser toute ma patientèle sans médecin." Le futur retraité reconnaît qu'il "ne pensait pas que ce serait si long." D'après lui, la difficulté est que les jeunes médecins ne veulent pas travailler seuls à la campagne. Il fallait donc trouver un tandem.

"Cela favorise la qualité du travail", explique le docteur Antoine Collin, le premier à avoir donné son accord à la mairie. On peut communiquer sur les dossiers plus difficiles. Quand on se pose des questions, on n'a pas toujours toutes les réponses donc avoir un collègue à côté c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir chacun un jour de repos, tout en maintenant le cabinet ouvert."

Un confort pour les praticiens, mais aussi pour la population : dès le 11 janvier, le cabinet médical sera ouvert toute la semaine et le samedi matin. "Une plus grande amplitude horaire, c'est très important pour les Kersaintaises et les Kersaintais" se réjouit le maire.