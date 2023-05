Après un été 2022 record, la ville de Vienne prépare son "Plan canicule"

Appeler les personnes fragiles et s'assurer qu'elles vont au mieux. C'est le principe du "Plan canicule" mis en place par la ville de Vienne. Il est piloté par le Centre Communal d'Action Sociale et ses agents sont sur le pont pour mettre en place la version 2023 de ce plan.

Dès la fin du mois de mai, l'équipe en charge de cette action va recontacter les 44 personnes inscrites au dispositif l'année dernière, pour savoir si elles souhaitent de nouveau en faire partie. L'inscription est gratuite, peut se faire à n'importe quel moment de l'été et permet d'être appelé régulièrement par un agent du CCAS lors des pics de chaleur, à une fréquence différente selon le niveau d'alerte.

Niveau 1 (vert) : la veille saisonnière est activée chaque année du 1er juin au 31 août, période d'information et de prévention

Niveau 2 (jaune) : avertissement chaleur, lorsque la carte vigilance passe au jaune. Appel des personnes inscrites au dispositif canicule une fois par semaine.

Niveau 3 (orange) : l'alerte canicule est déclenchée par le préfet. Les personnes inscrites au dispositif canicule sont appelées une fois tous les deux jours.

Niveau 4 (rouge) : mobilisation maximale. Les agents du CCAS appellent tous les jours les personnes inscrites et assurent une visite à domicile. Selon le CCAS de Vienne, ce niveau n'a encore jamais été activé.

Les mairies ont l'obligation de mettre en place un plan canicule. Ce suivi par téléphone permet de s'assurer que la personne va bien et de faire intervenir une infirmière ou un médecin si besoin.

Nombre record de jours de vigilance en 2022

L'année dernière, il y a eu "22 jours de vigilance en niveau 3", un record raconte Hilda Dermidjian, adjointe au maire en charge des affaires sociales et vice-présidente du CCAS. "Il ne s'est rien passé de dramatique, heureusement. Ce n'est pas que le CCAS qui doit être vigilant" mais aussi "tous les services qui ont accès chez les personnes âgées." Infirmier, médecin, mais aussi pharmaciens peuvent alerter le CCAS. "C'est la vigilance et la collaboration de tous qui va faire que le dispositif va fonctionner."

Les agents ne se préoccupent pas seulement des personnes âgées, mais aussi des agents communaux qui travaillent en extérieur, des jeunes enfants et "du public précaire, les gens en errances ou dans la rue" précise Stéphanie Fassouliadjian, responsable du panier de service au CCAS et chargée du dispositif canicule. "On a plus de décès sur l'été que pendant le plan grand froid. C'est un public très sensible et qui est relativement nombreux." Ces personnes peuvent se rendre à l'accueil de jour, l'Arche, avec une salle climatisée, et "les maraudes fonctionnent matin et soir" comme en hiver. "L'été, les maraudes peuvent apporter de l'eau."

Une dizaine d'agents se relaient pour passer les appels lors des pics de chaleurs. Si vous souhaitez vous inscrire, ou inciter un proche à s'inscrire sur les listes du plan canicule de la ville de Vienne, il faut appeler au guichet unique du CCAS au 04.74.78.30.40.