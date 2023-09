Après un mois à l'hôpital, l'écarteur landais Bastien Lalanne rejoint un centre de rééducation au Pays Basque

Bastien Lalanne commence sa rééducation dans un centre à Cambo-les-Bains, au Pays Basque. L'écarteur landais de 25 ans est sorti de l'hôpital Pellegrin vendredi 15 septembre, selon son père Jean-Marc Lalanne confirmant une information de Sud-Ouest. Il a subi une violente tumade le 11 août 2023 dans les arènes de Dax, lors d'un concours de course landaise. Le choc a été violent, il est retombé sur ses cervicales.

ⓘ Publicité

Évacué en urgence à Bordeaux, le champion et fils de champion de course landaise a subi deux opérations, avant d'être placé en soins intensifs. Plus d'un mois plus tard, il rejoint ce centre spécialisé du Pays Basque. Bastien Lalanne se sert de ses mains, sent ses jambes, mais aucune motricité. Celui qui est également rugbyman à Mugron "garde espoir", "il est déterminé", conclut son père, Jean-Marc Lalanne. Il devrait rester entre 6 et 9 mois dans ce centre de rééducation.