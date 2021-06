Après un an sans cours de natation, l'établissement aquatique Jean Vauchère de Colomiers redouble d'effort

Les cours de natation n'ont pas pu avoir lieu pendant la crise du Covid-19. Les professionnels et les parents s'inquiètent du niveau des plus jeunes enfants à l'approche de l'été, et donc du risque accru de noyade.

Les piscines ont rouvert à tous les adultes depuis mercredi 9 juin, tandis que les enfants sont retournés dans les bassins depuis le 19 mai dernier. A cause des confinements et de la crise sanitaire, les enfants ont raté de nombreux cours de natation. A quelques jours des grandes vacances d'été, les plus jeunes sont moins armés pour éviter les risques de noyade. Parents et professionnels s'inquiètent déjà, comme à l'établissement nautique Jean Vauchère à Colomiers, à l'ouest de Toulouse.

Les maîtres nageurs incitent les parents à redoubler de vigilance cet été

"On n'a pas vu certains enfants pendant plus d'un an, particulièrement des enfants en très bas âge qui ne savent pas encore bien nager. Forcément le risque de noyade est plus important cet été. On lance un appel aux parents : soyez encore plus vigilants!", confirme Carl Tetelin le chef de bassin. Il a souvent des retours très inquiets des parents, sur le risque de contamination en piscine mais aussi sur le retard pris par les petits nageurs ces derniers mois.

"On en parle souvent avec les mamans quand on dépose nos enfants. Mon garçon n'a pas suivi de cours cette année et il sait à peine nager. Ce n'est pas vraiment pas rassurant. On aurait aimé encore plus de cours de rattrapage", confie Marie, Columéraine.

Plus de stages et des cours condensés à la rentrée

Au-delà de l'appel à la vigilance des parents aux abords des lieux de baignade, l'établissement Jean Vauchère met les bouchées doubles pour permettre aux enfants de rattraper le retard : " On met en place des stages de rattrapage cet été, et à la rentrée les cours seront massés, c'est à dire condensés, avec plusieurs cours par semaine au lieu d'un, pour aller plus vite", explique Claude Raynal le directeur de l'établissement. L'objectif est aussi d'apprendre aux enfants de se sortir d'un situation de noyade par des gestes simples de sécurité.

Les noyades sont à l'origine d'un millier de décès environ chaque année en France. C'est même la première cause de mort accidentelle chez les moins de 25 ans, selon Santé Publique France.