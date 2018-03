Ce dimanche matin, la pétition réclamant le retrait du livre "On a chopé la puberté" a déjà rassemblé près de 144.000 signatures. Ses détracteurs l'accusent de véhiculer des "clichés" ainsi qu'une "image dégradante" de la femme. Cet ouvrage a déclenché un véritable tollé sur les réseaux sociaux depuis quelques jours.

Une campagne d'une violence extrême sur les réseaux sociaux" - Editions Milan

Destiné aux enfants à partir de 9 ans, les éditions Milan dénoncent dans un communiqué "une campagne d'une violence extrême sur les réseaux sociaux". Devant un tel tollé, la maison d'édition a décidé de ne pas réimprimer l'ouvrage qui est déjà en rupture de stock.

Une page en particulier a provoqué la colère des internautes. On y voit une adolescente être interpellée dans un garçon dans la rue et il lui lance "Mignons, ces petits tétons !". L'ouvrage conseille aux jeunes filles de changer de soutien-gorge ou de superposer des débardeurs pour cacher leur poitrine. L'objectif des auteurs est de décomplexer les adolescentes confrontées à l'arrivée de la puberté, mais certains propos ne passent pas pour les internautes et pour un collectif féministe qui est monté au créneau dès jeudi.

Les éditions Milan veulent apaiser les choses

Christophe Tranchant, directeur général des éditions Milan, a expliqué à l'AFP : "on comprend que le thème soit extrêmement sensible, sujet à interprétations (...), on entend que ça pose question et on souhaite apaiser le contexte". Les éditions Milan promettent de continuer à "accompagner les enfants dans leurs questionnements" et "en faveur de l'égalité des sexes dans un esprit laïque, moderne, d'ouverture et de mesure".