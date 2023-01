Après un vol de câbles, le réseau téléphonique est de retour à Lourdoueix-Saint-Pierre en Creuse

Des câbles téléphoniques arrachés sur la départementale 6 en Creuse, sur la route entre Aigurande et Bonnat.

Il aura finalement fallu plus d'une journée pour réparer les dégâts. Privés depuis ce jeudi 12 janvier de téléphone fixe et d'internet, une trentaine d'habitants du village des Signolles et des hameaux alentours ont finalement retrouvé une connexion normale dès le lendemain, après une nouvelle intervention des équipes de l'opérateur Orange.

Un énième vol de câbles

Un nouveau vol de câbles a en effet eu lieu dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 janvier sur la départementale 6, une route qui mène d'Aigurande dans l'Indre à Bonnat en Creuse. Au total, près de 300 mètres de câbles téléphoniques ont été dérobés. La gendarmerie de la Creuse a ouvert une enquête .

La situation n'est malheureusement pas nouvelle pour l'opérateur Orange, qui fait face à une multiplication des vols. Ni pour la commune de Lourdoueix-Saint-Pierre. Selon le maire, c'est la neuvième fois en un peu plus de deux ans que des câbles sont arrachés sur la départementale 6.