Après une agression verbale, la mairie d'Haverskerque fermée deux jours

"Stop !". C'est le message que veux faire passer Jocelyne Durut, la maire d'Haverskerque, une commune située à quelques kilomètres au sud d'Hazebrouck dans le département du Nord. Elle a décidé de fermer l'accueil de sa mairie pour deux jours, jusqu'à vendredi soir, suite à l'agression verbale de deux agents par un homme qui a également proféré des menaces. Une main courante a été déposé à la gendarmerie.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On constate que l'agressivité et l'intolérance sont de plus en plus grandissantes", explique Jocelyne Durut. A travers cette décision, elle veut également expliquer aux habitants que "la mairie n'a pas réponse à tout". "Beaucoup de sujets ne sont pas de notre compétence et nous échappent complètement", précise la maire, citant notamment les conflits de voisinage. "On peut en discuter mais arrêtons de nous agresser et de vouloir exiger à l'instant présent une solution à tout".

Jocelyne Durut, maire d'Haverskerque Copier

La mairie rouvrira normalement la semaine prochaine. Ce vendredi, une permanence pour les actes d'état civil est maintenue en mairie.