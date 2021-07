Après une année blanche, le Tour de l'Indre des sports espère attirer de nouveaux licenciés

C'est une aubaine pour les clubs sportifs après plus d'un an de crise sanitaire. Le Tour de l'Indre des sports doit leur permettre de renouer le contact avec des jeunes et des adultes pour les convaincre de débuter ou de reprendre une activité physique en club.