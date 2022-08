Après une arrivée tendue et plusieurs représentations, le cirque Seneca quitte Dieppe

Facebook "Cirque Ethan et Shanly Seneca"

Il était passé par Hautot-sur-Mer, Mers-les-Bains, et Quiberville - entre autre. Le cirque Ethan et Shanly Seneca quitte ce lundi le front de mer de Dieppe (Seine-Maritime) après avoir remporté un bras de fer avec la municipalité. Le Maire s'opposait à la venue des circassiens, ces derniers n'ayant pas demandé d'autorisation en temps et en heure. Les forains se sont installé sur le front de mer en forcing, avant de donner quatre représentations.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce n'est pas la première fois que ce cirque fait parler de lui pour ses installations : la mairie de Bihorel a lancé, par deux fois, des procédures juridiques pour l'expulsion des circassiens.

De leur côté, les gérants du crique expliquent qu'ils ont besoin de s'installer pour travailler pour sortir leurs animaux des cages. Ces mauvais rapports avec les mairies se ressentiraient sur leur clientèle, avec seulement 15% de ventes sur la capacité totale du chapiteau.

Le crique Seneca quitte donc Dieppe après un weekend de tension, avant de se rendre dans la zone de Caen.