Après une édition blanche en 2020, la Sainte-Catherine aura bien lieu cette année à Vesoul

La Sainte-Catherine reprend racine cette année à Vesoul. Après une édition 2020 annulée en raison du contexte sanitaire, la 725e édition de la célèbre foire, qui existe depuis l'époque médiévale, aura bien lieu le 25 novembre prochain, le maire de Vesoul Alain Chrétien l'a annoncé officiellement. "L'annulation l'an dernier avait été un crève-coeur, on ne voulait vraiment pas que ca se reproduise," souligne Alain Chrétien, "même sous l'occupation elle a eu lieu, même après les attentats du Bataclan nous avions fait le choix de maintenir l'événement".

Avec ou sans pass sanitaire?

650 exposants sont donc attendus le jeudi 25 novembre 2021 dans le centre-ville de Vesoul, et entre 25.000 et 30.000 visiteurs, et la foire se déroulera selon la tradition . "On aura comme tous les ans le concours agricole avec les animaux, on aura les catherinettes avec le concours de chapeaux" se réjouit le maire de Vesoul. Seule différence: l'obligation de présenter le pass sanitaire pour pénétrer dans l'enceinte de la foire. A moins, espère Alain Chrétien sans trop y croire, que d'ici le 25 novembre la situation sanitaire ne justifie plus cette contrainte : "peut-être qu'on aura une bonne surprise et que le pass ne sera plus nécessaire, mais j'en doute."

L'organisation risque donc d'être un peu plus complexe cette année avec la mise en place des contrôles, mais la ville de Vesoul prévoit des effectifs supplémentaires dès 4h du matin aux différents points d'entrée. Et pour le maire, l'obligation du pass ne devrait pas avoir une influence sur la fréquentation: "plus de 80% des Haut-Saônois sont vaccinés" conclut Alain Chrétien.