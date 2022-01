Après une grave chute en parapente à Granville, Maxime Setzer lance une chaîne Youtube sur son parcours

"Clairement, j'aurais dû mourir," lance Maxime Setzer, presque encore étonné d'avoir survécu en septembre 2020, à une chute de 50 mètres en parapente au dessus de la plage de Granville. Aujourd'hui en fauteuil roulant, Maxime commence les séances chez le kinésithérapeute après 3 mois au CHU, 11 en rééducation à Granville et de multiples opérations.

"Quand je suis au sol au moment de l'accident, mes jambes c'est un vrai film d'horreur, elles sont en Z," se souvient Maxime, "donc quand je me réveille au CHU et que je vois qu'elles sont encore là, tout de suite je suis positif." Le chemin ne fait que commencer à ce moment là mais ce réalisateur de publicité à Paris, né à Caen, a tout filmé et veut aujourd'hui partager ses rencontres sur une chaîne Youtube.

Rencontre avec les "bienveillants" et les "survivants"

Dès les premiers jours passés au CHU de Caen, Maxime filme son quotidien. "J'étais alité, bloqué sur le dos, je n'avais que ma main droite et mon meilleur pote m'a ramené une perche avec mon téléphone," raconte le rescapé. À partir de là, Maxime filme sa vie avec notamment les soignants "pour qui j'ai une reconnaissance ultime". Si au départ, ces vidéos sont simplement pour lui, naît ensuite l'idée de les partager en créant une chaîne Youtube. "Il y a aussi un discours derrière tout ça : j'ai été soigné par 90% de femmes avec des métiers qu'on ne met pas toujours en avant," explique Maxime. C'est pour cette raison qu'il compte faire une série de vidéos "les bienveillants" pour leur rendre hommage.

Une deuxième série est prévue : "les survivants", ces patients avec lesquels Maxime a passé de nombreux mois.

L'objectif : montrer le quotidien de ces patients et peut-être aussi déconstruire un peu le regard qui est parfois porté sur les personnes en situation de handicap. "Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'il faut nous dévisager," explique Maxime qui a subi cette discrimination depuis son accident.

Maxime Setzer a prévu sur sa chaîne "des choses très légères comme des choses sérieuses" et devrait emmener les spectateurs dans les couloirs du CHU de Caen, au centre de rééducation Normandy de Granville et dans les rues de la cité balnéaire. "On acquiert une sorte de sagesse, de recul sur pas mal de choses et on voit la vie différemment, " conclut le survivant, "et c'est un peu ce que j'ai envie de véhiculer comme message, de faire réaliser à certaines personnes qui peuvent se plaindre que le corps c'est précieux et que quand on est en bonne santé, il y a déjà pas mal de choses qui vont bien."