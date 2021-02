Après une grève de la faim, un ex-militaire mayennais, devenu routier, récupère tous les points de son permis

Un ancien militaire mayennais, qui a servi pendant 20 ans sous les drapeaux, avait entamé lundi une grève de la faim. Devenu chauffeur-routier, il ne pouvait plus exercer son nouveau métier : plus de points sur le permis. Une erreur administrative selon lui. Ce mercredi, il a obtenu gain de cause.

Lundi après-midi, nous avions rencontré Cesar Sampaio, qui habite au Genest-Saint-Isle, devant la Préfecture de la Mayenne devant laquelle il avait entamé une grève de la faim pour se faire entendre et obtenir réparation d'une injustice nous avait-il confié. Ses publications sur Facebook, au sujet de ses ennuis avec l'administration, ont suscité de nombreuses réactions d'empathie et de solidarité.

Cet ancien militaire, qui a participé à plusieurs opérations extérieures, dans des conditions parfois dangereuses, est devenu chauffeur-routier l'an dernier, mettant ainsi fin à 20 ans au service du pays. Mais il n'a pas pu exercer très longtemps sa nouvelle activité. Plus de points sur son permis ! Une erreur administrative a-t-il toujours clamé, d'où son action radicale.

Le dossier de Cesar Sampaio, examiné d'abord par les services locaux de l'Etat, est remonté jusqu'au ministère de l'Intérieur. Ce mercredi, l'ex-soldat de l'armée française a reçu une bonne nouvelle et a obtenu gain de cause : son permis est de nouveau valable et crédité de 12 points. Il pourra ainsi reprendre la route prochainement, son employeur étant l'un des plus gros transporteurs français.