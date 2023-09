Après une invasion de rats, cette association cherche un nouveau local

Edwige Maupu, vice-présidente de l'association ASAR et Corinne Le Cam, la secrétaire

L'odeur de pipi de rat a disparu mais les locaux de l'ASAR sont toujours à moitié vide. Après l'invasion des rongeurs il y a trois mois, l'association d'aide aux sans-abris a du protéger les dons. Corinne Le Cam, la secrétaire : "L'un des murs du local était rempli de vêtements mais maintenant, les bacs qui servaient à les stocker sont vides."

Les bénévoles ont dû arrêter la distribution d'habits car ils n'ont plus de lieu où les stocker. Les maraudes pâtissent aussi de la situation, la vice-présidente de l'association, Edwige Maupu, doit cuisiner les repas chez elle. Pour elle, cette organisation ne peut pas durer : "Pour le moment je prépare une trentaine de repas parce qu'on reprend au fur et à mesure mais on peut aller jusqu'à 60 repas. Une personne seule pour 60 repas, c'est énorme."

Suppression des maraudes

L'ASAR a réduit la voilure. Seule la maraude du dimanche est assurée au lieu des deux distributions hebdomadaires. La suppression des maraudes du mercredi a des conséquences directes sur les bénéficiaires. Corinne Le Cam s'en désole : "On ne rencontre pas les mêmes personnes le mercredi, ce sont plutôt des jeunes. C'est un manque pour eux et c'est un manque pour nous aussi car on a des liens avec les gens de la rue."

Pour continuer son activité, l'association a besoin d'un nouveau local mais la ville n'a rien à leur proposer et les agences sont méfiantes. L'ASAR se trouve donc dans une impasse. Si vous avez une solution à leur proposer, vous pouvez contacter Edwige Maupu au 06 23 28 53 96.