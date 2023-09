Après une manifestation contre les animaux de cirque à Pérols, des militants portent plainte pour violences

"Menaces de mort, insultes homophobes, misogynes, baffes, coups de pied..." voilà comment s'est soldée, selon les militants de One Voice, la manifestation contre les animaux de cirque du samedi 9 septembre, aux abord du chapiteau Muller-Zavatta à Pérols, dans la métropole de Montpellier. Un cirque qui détient notamment un hippopotame, des tigres et des singes toujours selon l'association.

Des militants, qui ont filmé la scène, ont porté plainte, notamment pour violence physique et violence avec arme, en assurant qu'un des responsable du cirque, très énervé, était muni d'un couteau. Dans un communiqué publié lundi, One Voice dénonce "ces faits de violence" et appelle "les autorités à la plus vive intransigeance vis-à-vis de ces intimidateurs hors-la-loi".

En se rassemblant, One Voice ainsi que Alliance Éthique, Sète Animal Save et Sèt'Animaliste de Thau voulaient sensibiliser le public sur la souffrance animale.