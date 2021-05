Après une mobilisation choc, les pompiers gardois obtiennent gain de cause

La mobilisation a marqué les esprits, et permis de trouver un accord rapidement. Après le rassemblement de 300 sapeurs pompiers, masqués et costumés en mode "Casa de Papel", ce lundi dans les locaux du SDIS, à Nîmes, syndicats et direction se sont entendus sur un accord en fin de journée. "C'est une satisfaction, le directeur a entendu le mécontentement de tous ces sapeurs pompiers, a réagi Nicolas Nadal, représentant SUD-sapeurs pompiers dans le Gards, invité de France Bleu Gard Lozère. Je crois que le directeur a pris la mesure du département dans lequel il était et de notre volonté de protéger nos concitoyens, c'est pour ça qu'on se bat."

Les sapeurs pompiers ont obtenu le recrutement de 70 postes sur les trois prochaines années, et le maintien et le remplacement de tous les effectifs et départs en retraite. "Il faut maintenir les effectifs c'est primordial pour la qualité du service public" a réagi Nicolas Nadal. Dans le Gard, les pompiers sont sollicités toutes les sept minutes pour une intervention.

Concernant la prime covid, réclamée depuis plusieurs mois, des discussions sont toujours en cours. Une rencontre devrait avoir lieu entre syndicats, direction et élus à ce sujet.