Après une saison compliquée les commerçants de Limoges comptent sur la braderie pour faire revenir les clients

C'est ce jeudi que sera donné le coup d'envoi de la braderie de printemps en centre ville de Limoges. Le déballage va durer trois jours et pour les commerçants dont beaucoup ont le moral en berne, ce sera peut être la fin d'une période délicate. Une période électorale peu propice aux affaires.

L'an dernier 60 % des commerçants du centre ville avaient participé à la braderie de printemps, mais combien seront-ils cette fois ci ? Beaucoup ont les yeux fixés vers le ciel car la météo pourrait encore leur jouer des tours. Une météo capricieuse depuis le début du printemps et qui n'a pas arrangé les affaires des commerçants en particulier dans le prêt à porter. " Nous avons une nouvelle collection aux couleurs chatoyantes mais avec la pluie et la fraîcheur, la clientèle est peu venue et nos stocks sont très importants" raconte Aurélia dans une boutique du centre ville"

La météo... et les élections, deux facteurs qui freinent la consommation

Dans un autre magasin, la gérante explique que pour elle il y a aussi l'effet des élections : "ça fait des années que je tiens ce magasin et à chaque présidentielle c'est la même chose, les gens sont hésitants et pour moi cette fois-ci encore ce n'est pas une bonne saison"

Un contexte compliqué où on a plutôt parler politique que chiffons, c'est aussi ce que confirme le président de l'association des commerçants du centre ville de Limoges Laurent Communeau. Il reconnait que le début de l'année a été difficile mais les ventes sur internet sont aussi à prendre en compte. Pour lui il y a encore de la place pour les commerces de détail et indépendants qui ont le sens de l'accueil et du conseil. Et c'est pourquoi ce genre d'événement comme la braderie est une belle occasion de renouer avec les consommateurs. "C'est un moment de convivalité et de dynamique du centre ville qu'il faut préserver " explique t-il. Et pour renforcer cette dynamique ce samedi aura lieu en fin d’après-midi la grande cavalcade de la ville de Limoges. Un évènement festif et commercial qui intervient un mois et demi avant le coup d'envoi des soldes d'été.