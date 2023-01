Après Vailhauquès, Montarnaud interdit la chasse au gros gibier le dimanche après-midi

Le gouvernement va présenter son plan "zéro accident de chasse" ce lundi 9 janvier. Il s'est d'ores-et-déjà prononcé contre une généralisation de l'interdiction de la chasse sur des demi-journées. Pourtant, à Montarnaud à l'ouest de Montpellier la chasse au gros gibier le dimanche après-midi, c'est maintenant terminé, comme dans la commune voisine de Vailhauquès .

Cette interdiction est une façon de rassurer les promeneurs dans cette commune où la population a explosé ces dernières années. L'idée est venue des chasseurs eux-mêmes après des échanges avec les habitants. "On a discuté avec pas mal de gens et on s'est rendu compte que notre présence très visible avec nos gilets orange et nos armes, ça pouvait générer de la peur pour les promeneurs, les joggeurs, les vététistes. Donc on a décidé entre nous de ne plus chasser le dimanche après-midi. On va ainsi redorer le blason des chasseurs parce on est assez critiqué. Du côté chasseurs, il y a toujours les gens qui veulent rien lâcher et des promeneurs c'est pareil. Donc il faut bien qu'à un moment donné, il y en ait un qui lâche. On a fait un geste, mais on n'ira pas plus loin" explique Joël Manchon, le président de la chasse à Montarnaud.

"Les chasseurs ont quand-même fait un beau geste"

Mais la décision n'a pas été facile à prendre. Les battues aux gros gibiers ne sont autorisées que trois jours par semaine. Alors supprimer la chasse une demi-journée, ça n'est pas rien. "C'est un peu contraignant. Mes frères qui sont bouchers, ils n'ont que le dimanche pour chasser. On leur enlève quand même un après-midi . C'est pour ça que je dis quand même les chasseurs à Montarnaud ont fait un beau geste"

La chasse aux petits gibiers, qui utilise des calibres moins dangereux, reste pour l'instant autorisée le dimanche après-midi.

Des rencontres entre les chasseurs et la population vont aussi être organisées tout au long de l'année à Montarnaud. Une façon de vivre ensemble, entre des personnes qui n'ont pas les mêmes habitudes. "La ruralité a ses codes que bien souvent les citadins ne connaissent pas. Et c'est le même impact pour le rural qui arrive dans une métropole. Moi, la première, lorsque je me promène et que je vois quelqu'un avec un fusil, je suis inquiète. Il y a des codes à connaître pour déjà se protéger et protéger les autres afin de vivre de manière adéquate à son environnement. C'est pour ça que je pense qu'il faut instaurer cette communication et ces informations. Rassurer la population "souligne Marie Bouyssou, adjointe à l'environnement à Montarnaud.

loading