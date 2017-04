APS, le fabricant sarthois de gobelets de café et de spatules s'agrandit

La société APS qui fabrique quatre millions de gobelets plastiques par an et 750 millions de "touillettes" à Montfort s'agrandit et va déménager en août à Parigné l'Évêque.

Ça marche bien pour la société sarthoise APS qui fabrique des gobelets de café et des spatules. 18 salariés et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les voyants sont au vert pour cette entreprise qui existe depuis 92 et qui a décidé de déménager pour s'agrandir. Ce sera en août pour passer de Montfort le Gesnois à Parigné l'Évêque.

Deux types d'activité

"Nous fabriquons des gobelets et des touillettes pour la distribution automatique dans les halls de gare ou d'administration" nous dit Pierre Legendre, le directeur général d'APS, "on peut trouver dans nos clients des grosses sociétés comme Sélecta par exemple ou encore Autobar. On travaille aussi avec plusieurs hôpitaux en France car on fabrique aussi des consommables pour les hôpitaux. On travaille par exemple avec l'hôpital Bichat et plusieurs hôpitaux militaires de France. Sur l'évolution du marché, le directeur est plutôt confiant : "on continue à consommer du café dans les distributeurs automatiques. Alors, c'est vrai sur les bureaux, on amène parfois la machine et les capsules parce que c'est peut-être plus pratique. Il n'empêche que dans les ateliers, dans les usines, les gens continuent à consommer sur les machines automatiques et il y a toujours un marché croissant en France.

Les spatules et gobelets de café fabriqués chez APS en Sarthe - @APS / Christelle Caillot

La surface d'exploitation va être doublée

"Le marché se porte bien aussi à l'export" souligne Pierre Legendre, le directeur général d'APS, il y a d'autres marchés à prendre et c'est pour ça que nous déménageons pour nous agrandir pour intégrer les nouveaux bâtiments (à Parigné L'Évêque) en août prochain. On vient de signer avec la Tunisie, et puis on a d'autres marchés au niveau de l'Europe, notamment en Allemagne, au Luxembourg, ou encore en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, et un peu plus loin en Pologne".

On voudrait supprimer le plastique

La future ligne de production va s'agrandir. "Les gobelets sont fabriqués sur des lignes d'injection plastique, il faut imaginer une ligne assez volumineuse avec des billes de plastique", nous explique Pierre Legendre, le directeur général d'APS, on les chauffe, on les met sous pression et ensuite on a un robot qui trie les différentes pièces, (...) et on termine avec la mise en carton. Une ligne, c'est assez volumineux, notre bâtiment fait actuellement 1.600m2 et on va passer à 3.600 m2.

On est déjà en train de travailler à l'avenir parce que l'on sait que le plastique aura sans doute une fin un jour, et on sait aussi que la réglementation va nous obliger un jour à supprimer le plastique. On travaille sur des solutions alternatives avec des matières soit composées en partie de plastique, soit arriver à des matières 100% bio-dégradables, ou 100% compostables. On pourrait ainsi se passer de produits "d'origine pétrole". On travaille actuellement à ça mais c'est long".

Une partie de la ligne de production de gobelets en plastique de chez APS - @APS

Quelques chiffres

750 millions de spatules en plastique fabriquées par an

Quatre millions de gobelets en plastique, et 4 millions et demi de gobelets pré-dosés

18 salariés

Cinq millions d'euros de chiffre d'affaire en 2006