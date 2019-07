Aquaplouf, un stage pour apprendre à nager aux petits amiénois

Amiens, France

1 758 cas de noyades ont été recensés l'année dernière, dont 373 mortels, selon Santé publique France. Pour protéger nos plus petits, la piscine amiénoise Le Nautilus propose une semaine d'initiation à la nage pour les enfants âgés de six ans et plus.

Le cycle se déroule du mardi au vendredi, en quatre séances de 45 minutes. Les stages ont lieu pendant toute la durée des vacances et enseignent à des groupes de quatre apprentis nageurs les bases de la natation et de sauvegarde en plan d'eau.

Les parents et les enfants rassurés

Gwendoline, maman de la petite Apolline, 6 ans, regarde sa fille en plein cours de natation. Elle avoue être plus anxieuse que sa fille, mais rassurée de voir les progrès d'Apolline : "C'est un cours intensif, en quatre jours on voit des progrès importants. C'est important pour moi qu'elle ait les bases, qu'elle n'ait pas peur de l'eau. Et pour elle, c'est agréable, elle s'amuse !".

Et les enfants aussi sont contents d'apprivoiser l'eau. Ambre, une amie d'Apolline, ne savait pas nager avant de venir : "Avec mes brassards, j'avais peur de l'eau. Maintenant, je n'ai plus peur ! J'aime bien car on apprend des choses qu'on sait pas faire".