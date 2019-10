Une super centenaire à la maison de retraite d'Aramon

Un anniversaire en famille, mais pas tout à fait comme les autres. Brigida Budet fête ses 110 ans à la maison de retraite d'Aramon avec son fils et sa belle-fille ainsi que des cousins. Une femme née le 3 octobre 1909 en Espagne. Elle a passé toute sa vie dans le Gard.

Aramon, France

C'est l'une des 6 femmes les plus âgées de la Région Occitanie. Brigida Budet a fêté ses 110 ans à l'EHPAD Henry Granet d'Aramon le jeudi 3 octobre. Elle le fête en musique, dans une salle redécorée pour l'occasion, au milieu de sa famille : son fils et sa belle-fille ainsi que des cousins. Et c'est au milieu d'eux qu'elle a trinqué à ses 110 ans, d'un verre de Beaumes-de-Venise.

Reportage à l'EHPAD d'Aramon Copier

Du Beaumes-de-Venise plutôt que du Champagne

Brigida Budet a eu une vie simple, passée à travailler. Si elle ne parle plus beaucoup aujourd'hui, son fils raconte : "née en Espagne, elle est arrivée à Monoblet et a travaillé dès 10 ans dans l'élevage des vers à soie, avant de se marier avec un ouvrier agricole et de travailler dans les vignes à Théziers puis de tenir une épicerie à Rochefort du Gard. Une vie simple, sans excès d'aucune sorte, une vie saine." Une vie saine qui lui permet le jour de ses 110 ans de trinquer d'un verre de Beaumes-de-Venise.

Le fils de Brigida Budet, Francis Budet, 81 ans, raconte sa mère Copier

"Y'a d'la joie, bonjour, bonjour, mad'moiselle Brigida"

Pour l'occasion, deux chansons avaient été réécrites... et chantées en son honneur, et les personnels soignants, aides-soignantes ou cadre de santé, étaient associés à la fête.