PHOTOS - La rénovation d'un mazet fait revivre un morceau de l'Histoire à Aramon

C'est en 2016 que l'entreprise de sélection de semences potagères Rijk Zwaan France implantée à Aramon achète une parcelle pour ses activités. Sur place, un mazet qui menace de tomber en ruine. C'est après avoir appris son histoire, qu'elle décide de le rénover entièrement. Ce mazet, c'est celui de la famille de Paul Moureau, un habitant d'Aramon qui en 1944 a sauvé la vie d'un résistant, Jacques Conty Zick. Dénoncé, ce dernier qui est agent de liaison, est arrêté par la Gestapo. Emprisonné à Nîmes, il apprend qu'il doit être transféré en train vers un camp avec d'autres prisonniers. Mais le convoi est bombardé par la Royal Air Force. Jacques Conty Zick en profite pour sauter du train à hauteur d'Aramon. C'est là qu'il tombe sur Paul Moureau qui va le cacher dans le mazet de la famille pendant 8 jours.

La guerre terminée, les deux hommes ne se perdront plus jamais de vue jusqu'à leur mort. Leurs familles se sont retrouvées ce mercredi à Aramon pour l'inauguration du mazet rénové. Agnès Taisne, la fille de Jacques Conty Zick a fait le voyage spécialiement depuis Paris. " Les Moureau sont devenus une deuxième famille. Tous les ans, mon père venait à Aramon parce qu'il a toujours gardé une reconnaissance éternelle à cette famille et donc, je suis venue depuis toute petite dans ce cabanon, comme il l'appelait. Ça fait partie de mon enfance et je suis très émue qu'on ne l'ait pas démonté."

Un devoir de mémoire

Juliette Cahen est la responsable de la communication de Rijk Zwaan France. Grâce à Viviane Moureau, la fille de Paul, elle a pu recueillir de nombreux documents sur cette histoire, notamment des photos que l'on peut voir sur les panneaux situés devant le mazet. "Cette histoire, il faut la préserver, la restituer aux jeunes générations à venir. D'où ce panneau sur le sentier qui passe devant le mazet. " L'entreprise se dit d'ailleurs prête à le faire visiter à tous ceux qui en feront la demande. Le mazet pourra également être ouvert aux établissements scolaires.

