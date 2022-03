Aramon, Roquemaure et Remoulins deviennent les premières "Petites Villes de Demain" du Gard

"La société française se réinvente au cœur des territoires" se félicite Jean-Marie Rosier, le maire d'Aramon, 4200 habitants. C'est l'une des trois communes, avec Remoulins et Roquemaure à avoir été retenue dans le Gard pour bénéficier du programme Petites Villes de Demain lancé par l'Etat en octobre 2020. L'objectif : permettre à des communes de moins de 20.000 habitants de bénéficier d'aides (techniques et financières) pour améliorer les conditions de vie des habitants et en attirer d'autres en leur offrant les mêmes services que dans des villes. "On essaie de trouver une nouvelle façon de vivre qui va permettre d'allier l'urbain au rural" explique Pierre Prat, le président de la communauté de communes du Pont du Gard auxquelles appartiennent Aramon et Remoulins.

Redynamiser les centres-villes

Les trois communes ont donc pour objectif de redynamiser prioritairement leur centre ancien doté d'un riche patrimoine architectural. Il faudra pour cela rénover des logements, en construire d'autres, être en mesure de proposer les services d'un médecin, une offre sportive et bien sûr des transports. Une recette qui semble attirer de plus en plus de monde depuis la pandémie constate Nathalie Nury, la maire de Roquemaure." Ce sont des gens qui veulent sortir des villes et venir dans nos communes. Moi, je le ressens d'autant plus que j'ai un foncier qui n'est pas très cher. Roquemaure en plus est dans un triangle entre Avignon, Orange et Nîmes. La pandémie nous a permis de récupérer des jeunes couples avec des enfants. On a la chance d'avoir des écoles communales et un collège, mais il faut aussi des médecins donc il faut des maisons médicales. Il faut aussi un centre ville accueillant avec des commerces pour que les gens puissent retrouver à la sortie du travail les boulangers, les bouchers, etc. Nous, _on fait tout pour que les gens qui vivent là y restent et pour que ceux qui veulent venir y vivre, restent aussi_."

La ligne ferroviaire de "La rive droite du Rhône" en fil rouge

La majorité des habitants de ces trois communes travaille à Avignon ou à Marcoule. En se déplaçant en voiture, le plus souvent. Prochainement en train se réjouissent les maires. Aramon, Roquemaure et Remoulins se trouvent en effet sur la ligne ferroviaire de "La rive droite du Rhône" qui reliait Pont-Saint-Esprit et Nîmes via Avignon-Centre. Une ligne fermée depuis 40 ans mais qui devrait rouvrir très prochainement. "Ca sera intéressant pour les habitants d'Aramon et des alentours de pouvoir aller dans le cœur d'Avignon en moins d'un quart d'heure se réjouit Serge Gramond, l'élu qui suit le dossier à Aramon. De l'autre côté, Nîmes pourrait devenir aussi notre deuxième bassin de vie." Les élus vont avoir cinq ans pour mettre en place ce programme. Ils seront aidés par la Banque des territoires, le Département du Gard, la Région, la CCI et les services de l'Etat. La première réunion du comité de pilotage avait lieu ce mardi à Aramon.