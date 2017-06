Arauris : le parfum de la vallée de l'Hérault !

Emporter avec soi l'odeur de la vallée de l'Hérault ! C'est désormais possible, avec le parfum d'ambiance, Arauris. Il est composé à partir d'ingrédient 100 % naturel et local des environs de Saint-Guilhem-le-Désert et pour le prix de 18 euros.

Arauris possède les odeurs de la garrigue de la vallée de l'Hérault : du mimosa, de rose, de romarin. Ce parfum tient son nom du latin qui signifie : fleuve Hérault. Celui-ci traverse le territoire de part en part.

Cette fragrance a des senteurs très marquées et reconnaissables que Fanny, une habitante de Saint Jean de Fos a offert à sa fille, afin qu'elle sente l'odeur de sa région chez elle, à Paris.

Elle a adoré, ma fille est originaire d'ici et ce parfum lui rappelle ses étés passés ici près du pont du Diable

Arauris est décliné en deux gammes, printemps et été, pour un prix de 18 euros, une pièce unique en céramique est fournie. Une création originale qui joue le rôle de diffuseur et qui est fabriquée par quatre artisans potiers de Saint-Jean-de-Fos.

Arauris, le printemps et son médaillon en céramique - Antonnella Kadouche

La signature olfactive de la vallée de l'Hérault et son diffuseur sont présentés dans un petit pochon en lin français cousu main.

Ce produit est en vente exclusivement dans les boutiques Argileum, la Maison de la poterie et de la Maison du Grand site de France au pont du Diable à Aniane.

Le but de ce produit est surtout de promouvoir la vallée de l'Hérault.

Les touristes et les visiteurs repartent avec des photos, des souvenirs plein la tête mais ils leur manquaient un souvenir de l'odeur. Donc grâce à Arauris on repart avec une signature olfactive, une poterie fabriquait localement et chaque visiteur peut repartir avec un petit bout de la vallée de l'Hérault. Marie-Pierre Fernandez, reponsable de la boutique Argileum.

Le pont du Diable près de Saint-Jean-de-Fos - Antonnella Kadouche

Marie-Pierre Fernandez, reponsable de la boutique Argileum, présente Arauris "été" Copier