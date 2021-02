Arben, bénévole au Secours populaire 82 et menacé d'expulsion, a entamé une grève de la faim

Arrivé tout seul le 10 mars 2018 en France, Arben a été arrêté à la fin du mois de janvier. Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire depuis octobre 2019, il allait signer un acte de présence au commissariat tous les deux ou trois jours. Et a fini par être arrêté et placé en centre de rétention à Cornebarrieu, près de Toulouse.

Arben a entamé une grève de la faim

Cet Albanais de 56 ans a rencontré le Secours populaire du Tarn-et-Garonne en septembre 2018. "Il avait envie d'aider les autres, il aurait peut-être dû s'aider lui-même", explique le responsable régional de l'association Bernard Frauciel. Bénévole à temps plein, un homme "très investi et un pion important dans notre organisation."

Arben a entamé une grève de la faim ce mercredi. "Il préfère mettre sa vie en péril que de retourner en Albanie. En plus, il a quelques soucis de santé, on a un témoignage de son médecin", ajoute Bernard Frauciel qui est en contact avec lui tous les jours au téléphone. "Depuis plusieurs jours, nous demandons à la préfète du Tarn-et-Garonne une rencontre. Elle refuse de nous répondre. Silence complet."

Depuis son arrestation, les membres du Secours populaire se mobilisent tous les jours pour faire signer des pétitions et se rendent devant la Préfecture, qui ne souhaite pas communiquer.

Arben est un bénévole actif depuis plus de deux ans au Secours Populaire. - Secours Populaire.

Expulsé dès samedi ?

Arben aurait passé ce mercredi des tests Covid en vue de son expulsion, qui selon lui interviendrait ce samedi. Ce que ne comprend pas Bernard Frauciel : "On vient de traverser des périodes difficiles avec les confinements, il était là tous les jours. Il n'a pas regardé s'il y avait un risque ou pas. Il était là à aider les gens en difficulté. Je comprends difficilement qu'on puisse le renvoyer dans son pays.

C'est quelqu'un qui a donné beaucoup de son temps pour aider les autres. Dans notre pays, on continue à expulser des gens. Je ne comprends pas qu'on ne reste pas une terre d'accueil. Arben, quel problème il pose ? Nous, nous sommes prêts à l'embaucher dans la mesure où il obtient un titre de séjour. On donne une porte de sortie à tout le monde. Pourquoi ils ne veulent pas la saisir ? On ne comprend pas. Tous les bénévoles sont très marqués par cela."

Les bénévoles, eux, vont continuer leur combat pour éviter ce dénouement : "On va continuer jusqu'à samedi puisque visiblement son expulsion est prévue samedi. Même après, on ne va pas lâcher le morceau. On est tous des gens habitués à se battre pour défendre les autres."

Une pétition en ligne a également été lancée pour demander la régularisation de la situation d'Arben Colluka.