Arbonne : ambiance festive à Lurrama pour le dernier jour d'occupation du domaine agricole

La 16e édition de Lurrama marque le retour du salon agricole après une interruption due à la crise sanitaire. Pour l'occasion, il s'est symboliquement tenu à Arbonne, sur le site occupé par le syndicat ELB et l'association Lurzaindia, qui dénonçaient une spéculation sur les terres agricoles.

Des champs transformés en parking et des navettes pour rallier Arbonne depuis Biarritz. Pour sa 16e édition, Lurrama a accueilli pas moins de 6.000 visiteurs. Habitués de l'événement ou simples curieux, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement pour fêter le retour du salon après un an d'absence suite à la crise sanitaire, mais aussi pour assister au dernier jour d'occupation du site par le syndicat ELB et l'association Lurzaindia.

Lurrama a attiré environ 6000 personnes ce dimanche à Arbonne. © Radio France - Rémy Doutre

Conférences, concerts et animations

"C'est sûr que ça nous fait très plaisir de revenir, de continuer de tisser des liens avec les habitants des villes et de la côte, et de mettre en valeur notre agriculture" confie dans un sourire le président de Lurrama, Iñaki Berhocoirigoin. Toute la journée, les visiteurs ont pu assister à la tonte des moutons, admirer les pottoks ou encore prendre des conseils de jardinage au près des jardin d'été et d'hiver du domaine. En prime, ils ont également pu profiter des concerts de plein air organisés l'après-midi, de même que des conférences pour discuter du futur de l'agriculture.

Atelier potager dans un des jardins du domaine. © Radio France - Rémy Doutre

Aurélie est venue des Hautes-Pyrénées : "Cela nous permet de mieux connaître le travail des agriculteurs" reconnaît-elle. "J'étais curieuse de voir ce site occupé dont on a tant entendu parler" explique pour sa part Alice, arrivée de Bayonne.

Fin d'occupation du site

Après 120 jours d'occupation du site pour protester contre une vente jugée spéculative, le syndicat ELB et l'association Lurzaindia ont confirmé que ce dimanche était leur dernier jour d'occupation. "C'est une victoire d'avoir cassé la première vente, ce dernier jour pendant le salon Lurrama nous permet de quitter le site de manière festive" se réjouit Dominique Amestoy, membre de Lurzaindia.

L'association explique que la Safer devrait prochainement faire une nouvelle offre jugée plus raisonnable. Les militants, eux, se tiennent prêts à revenir s'ils l'estiment nécessaire.