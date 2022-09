Un an après la dernière polémique, plusieurs associations dénoncent la nouvelle vente annoncée de la maison et du terrain adjacent pour trois millions d'euros. Un prix spéculatif pour les opposants.

Arbonne : un an après la polémique, la maison et le terrain de nouveau en vente

Les associations ELB et Lurzaindia dénoncent une nouvelle fois la vente annoncée de la maison et du terrain qui avait fait polémique à Arbonne l'année dernière

Un an après, les associations ressortent les banderoles devant la maison à Arbonne. Ce jeudi, le syndicat ELB ainsi que l'association de défense de la terre agricole Lurzaindia ont fait savoir qu'ils dénonçaient la nouvelle vente annoncée de la maison ainsi que de la terre adjacente d'environ quatre hectares. "On a su que la maison allait être vendue pour un montant de trois millions d'euros", explique Dominique Amestoy président de Lurzaindia qui déplore une nouvelle vente spéculative. Lurzaindia a par ailleurs déposé une demande de préemption partielle auprès de la SAFER (Les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) Pays basque.

Jean-Claude Saint Jean, président du comité technique de la SAFER Pays basque, voit dans cette vente "une provocation", et confirme que le dossier de préemption sera étudié le 22 septembre prochain. S'il est validé, la SAFER fera une estimation et proposera un prix au vendeur. "On serait bien en deçà de l'offre à trois millions", détaille-t-il. "Nous entrons dans une nouvelle phase de lutte et de négociations", prévient Dominique Amestoy. Une nouvelle occupation prévue ? "On ne l'écarte pas", répond le président de Lurzaindia.

Aucune négociation depuis un an

L'année dernière déjà, le vendeur, Yves Borotra mettait en vente cette maison ainsi qu'une partie du terrain, et avait trouvé une acheteuse intéressée à plus de trois millions d'euros. ELB et Lurzaindia s'étaient mobilisés à l'époque pendant plus de trois mois, organisant même une édition de Lurrama sur place en novembre. L'acheteuse avait fini par faire savoir qu'elle se rétractait.

"On a tenté de contacter le vendeur, et son avocat à plusieurs reprises, on n'a jamais eu de réponse", détaille Dominique Amestoy. Nous avons de notre côté tenté de joindre le vendeur, en vain.