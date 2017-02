Une quinzaine d'arbres tronçonnés à Nîmes au grand dam de l'association A.R.B.R.E.S

Une vingtaine d'arbres place Saint-Charles et square de la Bouquerie à Nîmes ont été coupés ce mercredi matin. Une surprise pour le voisinage et les membres de l'association A.R.B.R.E.S ( Arbres Remarquables: Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde).

Dès quatre heures du matin des tracteurs, une grue et des tronçonneuses étaient en place. A la demande de la ville de Nîmes, l’agglomération a rasé huit marronniers, place Saint-Charles, et huit autres square de la Bouquerie. Nîmes Métropole maitre d'ouvrage des travaux sur la voirie, a exécuté les consignes de la ville.

Une surprise pour le voisinage qui visiblement n'était pas au courant. "J'ai été réveillée par le bruit de la tronçonneuse. Mes trois enfants sont très tristes de voir le square dans cet état." déclare Brigitte, abattue.

Le Square de la Bouquerie © Radio France - Nina Valette

Alertés par un coup de fil, les membres de l'association A.R.B.R.E.S (Arbres Remarquables : Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde) sont arrivés trop tard. "Ils ont fait ça dans la nuit ! C'est illogique. La ville a fait les travaux en prenant en compte les arbres, puis quelques semaines après, elle les abat. Il y a quelque chose de louche !" lance une membre de l'association A.R.B.R.E.S.

Les manifestants attendent un rendez vous avec la mairie de Nîmes © Radio France - Nina Valette

Une dizaine de manifestants ont été reçus à Nîmes Métropole puis à la mairie de Nîmes, afin d'avoir des explications. La ville de Nîmes n'a pas souhaité recevoir les membres de l'association dans l'immédiat. Un fonctionnaire a toutefois donné de la documentation pour répondre aux interrogations des protecteurs de la nature.

Les explications ?

Lors des travaux de terrassement de la ligne 1 du TSCP, Nimes Metropole n'a pas respectée les demandes répétées de la ville concernant la protection des arbres. La municipalité impose donc à Nîmes Métropole des travaux d'abattage que agglomération prend en charge.

Nîmes Métropole l'assure, huit Érables et huit Micocouliers vont être replantés à la place des marronniers.