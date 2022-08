Arbres abattus pour les fêtes de Nay : les explications du maire après la polémique

Le retour des fêtes de Nay ce weekend, après deux ans d'absence en raison du covid, pourrait bien être entaché par une polémique qui enfle dans la commune depuis ce mercredi 17 août. Comme l'a révélé La République des Pyrénées, une dizaine de jeunes arbres ont été coupés place du Marcadieu. Une décision de la mairie pour permettre aux forains d'installer leurs manèges pour les fêtes. Ces attractions ne rentraient pas sur la place telle quelle, alors que celle-ci avait été refaite il y a environ deux ans. L'abattage a suscité auprès de la population un véritable tollé, les habitants s'insurgeant contre un gâchis incompréhensible.

La place du Marcadieu rénovée sans concertation

"Je suis désespérée, mécontente et en colère" s'émeut une habitante de la ville. "C'est quand même du n'importe quoi !" commente une autre qui a assisté en direct à la découpe des arbres. "C'était mal prévu au début" fait remarquer un passant, faisant référence aux travaux réalisés il y a deux ans sur la place. Un chantier qui aurait pu anticiper que les lieux allaient servir pour les fêtes et aux forains.

"Le problème c'est que la place a été réalisée sans aucune concertation" explique le maire de Nay, Bruno Bourdaa. Des travaux commandés par la précédente municipalité, et qui n'auraient pas été bien prévus semble dire l'élu actuel. "On aurait pu éviter ça, mais les forains n'ont pas été concertés. Le travail qui n'a pas été fait auparavant, il a fallu qu'on le fasse là, et pas de gaieté de cœur. J'assume ma responsabilité, avec les forains, mon équipe municipale, mes agents. On a fait ce qu'il fallait pour que la fête soit belle, qu'on passe des fêtes sympa et en toute sécurité".

Un choix difficile

De fait, l'élu a dû faire face à un dilemme difficile à résoudre : protéger les arbres et faire une croix sur les plus gros manèges, qui attirent particulièrement en période de fêtes, ou sacrifier une dizaine d'arbres sur la centaine que compte la place du Marcadieu et la place de la mairie, pour laisser le champ libre aux forains. C'est la deuxième option que Bruno Bourdaa a donc choisie.

"Si on voulait les forains, il fallait que les arbres en pâtissent" résume Georges, ancien président du comité des fêtes de Nay. "Il fallait s'en douter, nous sortons d'une période de covid de deux ans. Les forains, c'est leur métier, et les fêtes de Nay c'est du pain béni pour eux. C'était normal qu'il y ait une affluence extraordinaire de ces métiers".

Arbres replantés

En plus de la dizaine d'arbres abattus, du mobilier urbain a dû être scié et enlevé. La mairie précise que d'autres arbres seront replantés pour remplacer ceux qui ont été coupés, mais pas au même endroit pour éviter de répéter la même erreur. Du mobilier urbain amovible sera également installé.