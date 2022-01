Arc 2000 : un week-end au ski offert à des soignants

Ils ont laissé leurs blouses blanches pour profiter des pistes vertes, bleues, rouges ou noires de la station des Arcs sur le site d'Arc 2 000. Une vingtaine de soignants du CHU de Grenoble et de l'hôpital Bichat à Paris sont arrivés ce vendredi 28 janvier en Savoie pour y passer un week-end tous frais payés. Ce geste de solidarité vient de l'agence de voyage Carnet des Alpes qui offre le transport et l'hôtel en pension complète. La station a payé les forfaits.

Une bouffée d'oxygène bien méritée

Pour ces soignants très mobilisés depuis le début de la pandémie de Covid-19 et plus récemment pour faire face à la cinquième vague, ce week-end au grand air est salutaire. "Au laboratoire du CHU de Grenoble nous recevons des montagnes de tubes. Ça fait du bien un petit moment de détente au milieu de toute cette panique", raconte Sylvie qui travaille au service virologie.

C'est assez féérique d'être ici. Merci beaucoup - Magalie travaille au CHU de Grenoble.

"Au début de la pandémie nous applaudissions les soignants. Deux ans après ils sont toujours là alors il ne faut pas les oublier. C'était important pour moi et mes collègues d'être solidaire avec eux", explique Mathieu Dechamps, le directeur de l'agence Carnet des Alpes. "Quand on est en montagne on déconnecte vite. Certains d'entre-eux, notamment les soignants qui travaillent dans les services de réanimation manient des machines à oxygène toute la journée. À notre tour de leur donner de l'oxygène en les emmenant au grand air."

Jusqu'à dimanche soir ils logent donc dans un hôtel de la station en pension complète (le MMV) avec piscine, sauna et hammam. "On aurait sans doute pas pu se le payer", observe Magalie. Selon le directeur de l'agence le cadeau qu'il leur fait a une valeur de plusieurs centaines d'euros par personnes.