Arcachon : attention aux dangers sur la piste cyclable !

Faire du vélo l'été sur les pistes cyclables du Bassin d'Arcachon c'est bien, à condition de respecter certaines règles de sécurité et de vivre ensemble. L'association Vigie Route Plus Sûre organise un atelier de prévention ce lundi et mardi à Arcachon.

Opération prévention sur la piste cyclable d'Arcachon - Association VRPS Le vélo, un mode de déplacement doux, idéal l'été dans les stations balnéaires mais pas sans danger ! Depuis le début de l'année 4 personnes ont perdu la vie sur les routes de Gironde, soit 13 % des victimes de la route. Selon l'observatoire national de la sécurité routière le risque pour un cycliste d'être victime d'un accident est 3 fois plus élevé que pour un automobiliste. Le risque d'être gravement blessé, 16 fois plus élevé. A Arcachon les bénévoles de l'association "Vigie Route Plus Sûre" se sont postés depuis lundi matin et jusqu'à mardi soir le long de la piste cyclable du front de mer. Ils arrêtent et sensibilisent les cyclistes imprudents. Quelques conseils de prévention : porter un casque (même si ce n'est pas obligatoire à partir de 12 ans), des équipements qui permettent d'être vu et adapter sa vitesse en fonction du monde sur la piste.