Arcachon : Banzaï Darwin s'installe finalement dans l'ancienne capitainerie du port

Arcachon, France

Les corsaires de Banzaï Darwin s'apprêtent à investir les lieux et à hisser le drapeau de l'écologie et de la résilience littorale. C'est une arrivée en fanfare dans la tranquille cité balnéaire d'Arcachon qui n'était pas gagnée d'avance.

Darwin devait s'installer sur un autre site à l'entrée de la ville (Camicas) avec un projet de refuge forestier. Début juin Philippe Barre, patron de l'écosystème, avait du faire demi tour face à la présence de squatteurs dans les bâtiments qu'il était censé occuper. L'ancienne capitainerie est beaucoup plus petite mais elle sera une vitrine en attendant un plus grand terrain.

On va pouvoir rencontrer les vacanciers, les plaisanciers, et les sensibiliser à la question du tri des déchets en mer

- Philippe Barre

Philippe Barre mise sur le long terme. Son souhait : la création autour de Banzaï Darwin d'un réseau d'entreprises innovantes en matière d'environnement et de protection du Bassin d'Arcachon. Le maire d'Arcachon Yves Foulon n'est pas connu pour être un écologiste de la première heure mais il a été séduit par le projet de Darwin. Il y voit un levier de développement économique pour sa commune.

Avec Banzaï Darwin on va pouvoir faire la preuve que l'on peut préserver le Bassin d'Arcachon tout en créant des emplois

- Yves Foulon

Le festival Océan Climax dès ce weekend

L'écosystème bordelais Darwin délocalise également son festival Océan Climax ce weekend à La Teste-de-Buch et Arcachon. Le festival est dédié à la préservation des océans. Il démarre ce vendredi soir sur la plage Peirere d'Arcachon et se prolongera samedi et dimanche du côté du Pyla-sur-Mer et de son club de voile. Au programme : des tables rondes sur l'écologie marine, des conférences, des expos et des concerts.