Arcachon: des bracelets connectés contre les violences faites aux femmes

Arcachon, ses plages, sa grande roue et bientôt ses bracelets connectés au poignet des habitantes qui le souhaitent à partir de 15 ans, pour lutter contre les violences faites aux femmes. La municipalité a présenté ce nouveau dispositif communal mercredi 10 novembre à l'issue de la troisième journée consacrée à la lutte contre ses violences.

Présentation du bracelet et de l'application "App Elle" à Arcachon © Radio France - Erwan Chassin

Comment ça marche ?

Le bracelet contient une puce et un bouton. Si une femme dans la rue est en danger, victime d'une agression verbale ou physique, elle peut appuyer sur son bracelet.

Une alerte géolocalisée est ensuite envoyée à trois contacts; des proches sélectionnés au préalable sur l'application mobile téléchargeable gratuitement "App Elle". Le bracelet est relié par bluetooth au téléphone portable et à l'application.

Les proches peuvent ensuite décider d'agir en allant sur place ou en contactant les secours. Dans le même temps, le téléphone portable déclenche automatiquement un enregistrement vocal. Il peut servir de preuve lors de poursuites judiciaires ou de témoignage auprès de professionnels de santé.

Les bracelets peuvent aussi être déclenchés de manière préventive à l'occasion d'un footing par exemple ou d'une situation pressentie comme périlleuse par les utilisatrices. Pour cela il faut sélectionner la mode "prévention" sur l'application.

De la prévention avant tout

Le but de la démarche municipale c'est avant tout de prévenir le risque.

Arcachon n'est pas particulièrement concernée par les agressions envers les femmes faites dans les rues souligne la mairie mais il vaut mieux prévenir que guérir. Il y a 6000 arcachonnaises et il y aura un bracelet pour chacune d'elles si elle le souhaite dès l'âge de 15 ans.

15 c'est aussi le prix d'un bracelet à l'achat. La mairie en achètera autant que nécessaire pour garantir la sécurité des usagères. Ils seront disponibles dès le 15 novembre sur demande.

L'application "App Elle" a été créée par l'association nantaise Raisonnante qui lutte contre les violences faites aux femmes. C'est elle qui a développé et commercialisé ce bracelet. L'offre est particulièrement dirigée vers les mairies, services départementaux ou régionaux, CCAS, associations ... afin de pouvoir garantir non seulement la gratuité des bracelets mais aussi leur distribution au plus grand nombre.

Depuis le lancement de l'application en 2015, _90 000 femmes se sont inscrites sur l'application_.