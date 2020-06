Arcachon : J-1 avant la réouverture des bars et restaurants

L'heure est au nettoyage et aux derniers préparatifs dans la plupart des restaurants d'Arcachon ce lundi. Si la plupart des établissements rouvriront leurs portes demain, d'autres se laissent un peu plus de temps pour la reprise.

Dans le centre-ville et sur le front de mer d'Arcachon les restaurateurs s'activent en coulisse. Armés de produits désinfectants ils briquent le mobilier et préparent les nouveaux menus. Sur les terrasses des marquages au sol signalent les emplacements des tables. Pas question d'avoir un espace inférieur à un mètre entre les clients.

C'est un peu juste, on a eu du mal à obtenir le protocole qui fixe les règles sanitaires, mais on s'adapte car il faut absolument rouvrir

- Sandrine Laurent, gérante du Petit Louvre

Sandrine Laurent du Petit Louvre a commandé à un imprimeur des sets de table jetables avec menu intégré. Sauf que la commande n'est pas arrivée. Du coup ce matin elle a plastifié ses menus et prévoit de les nettoyer un par un après chaque client. La restauratrice compte beaucoup sur le soutien des habitués. Depuis mai elle propose un drive mais cela ne suffit pas à combler le manque à gagner.

"On a besoin du soutien de nos clients" Sandrine Laurent, Le Petit Louvre Copier

A quelques rues de là, José Gonzalès, patron du Commerce s'affaire également en salle. Mais lui n'a pas l'intention de rouvrir ce mardi. "On se laisse un peu de temps pour faire les choses correctement" explique le restaurateur. "Tout le monde cherche à remplir les frigos et c'est compliqué d'avoir les fournisseurs. Après 3 mois de fermeture, on est pas à 2 jours prêts. Nous on va rouvrir jeudi".