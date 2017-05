Arcachon : la saison touristique bien lancée malgré le calendrier électoral

Les professionnels du tourisme tirent un bilan "très positif" des vacances de printemps qui s'achèvent ce lundi 1er mai dans la cité balnéaire. Parisiens, Toulousains, Bordelais ... de nombreux visiteurs ont choisi le Bassin pour oublier les rigueurs de l'hiver, élection ou non d'ailleurs.

C'est la fin des vacances de printemps à Arcachon et malgré une dernière semaine agitée et des températures en dessous des normales de saison les professionnels du tourisme affichent un large sourire. Le bilan est "très bon" voir "excellent" pour certains hôteliers ou restaurateurs. La cité balnéaire a été prise d'assaut dès le 1er avril par les Parisiens et les Toulousains et le flux des touristes a continué ainsi jusqu'à aujourd'hui.

Même dimanche dernier, le jour du 1er tour, on a vu débarquer les Bordelais sitôt leur devoir civique accompli — Babette, patronne de La Marina en front de mer

Les hôtels de la ville n'ont pas fait le plein pendant un mois mais les clients ont été nombreux dès le début des vacances avec un pic d'activité lors du traditionnel weekend de Pâques. Côté camping certains ont affiché complet toutes les fins de semaine.

C'est notre meilleur mois d'avril depuis 10 ans — Franck Couderc, patron des Flots Bleus

Quelles sont les perspectives pour le weekend férié du 8 Mai? Le deuxième tour de la présidentielle va t-il freiner cette activité? Pas forcément pour tout le monde. Côté hôteliers, c'est vrai, on prévoit une baisse de l'activité mais "on peut très bien faire un bon weekend du 8 Mai" prévient Geoffroy, patron de la 5ème Avenue, "les gens ont besoin de changer d'air".