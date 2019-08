Arcachon : le blues des hôteliers face à la concurrence Airbnb

Les sites Airbnb, Abritel et autres Leboincoin.fr font de plus en plus d'ombre aux professionnels de l'hôtellerie. A Arcachon les hôtels deux étoiles tirent la langue face à cette concurrence.

Arcachon, France

Alors que la saison touristique s'achève les professionnels font leurs comptes et certains tirent la langue. C'est le cas des petits hôtels d'entrée de gamme du littoral girondin. A Arcachon par exemple ces hôteliers n'ont pas fait le plein, notamment en juillet. Ils se plaignent de la concurrence déloyale des opérateurs tels qu'Airbnb, Abritel ou Leboncoin.

850 offres sur Airbnb, autant sur Abritel et Leboincoin, en cinq ans les offres ont explosées

Début juillet un hôtelier d'Arcachon nous montrait les cases désespérément vides de son logiciel de réservation. "Ca, c'est la faute d'Airbn !" glissait le professionnel. Dans la cité balnéaire le site rassemble désormais 850 offres de logement. La concurrence est forte confirme Patrick Pujol, président du club hôtelier d'Arcachon : "sur internet depuis cinq ans le nombre d'annonces a augmenté de façon exponentielle et c'est vrai que ça nous fait mal, forcément."

Les particuliers ne sont pas soumis aux mêmes normes que nous et la plupart ne sont toujours pas enregistrés

- Patrick Pujol, président du club hôtelier d'Arcachon

Les touristes préfèrent désormais louer chez un particulier que dans un hôtel deux étoiles. C'est une question de prix et de services. Patrick, propriétaire d'une maisonnette dans son jardin de La Teste-de-Buch, loue son bien quelques semaines ou weekend par an via la plate-forme Leboincoin.fr. Il s'est aperçu que ses clients recherchaient des petits prix mais également des prestations différentes de celles d'un hôtel : "ils veulent la terrasse, le jardin, la cuisine, et la convivialité. En plus ici ils ont les jouets et les vélos pour les enfants".