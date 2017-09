Arcachon : les campeurs de septembre écourtent leurs vacances

Mais où est donc passé l'été indien ? Les touristes du mois de septembre s'interrogent et sont nombreux à mettre les voiles direction l'Espagne et le soleil. Pour les professionnels du tourisme l'arrière saison s'avère compliquée.

Après des mois de juillet et d'août maussades, septembre prend des allures de mois de novembre. De la pluie et du vent, voilà qui ne fait pas les affaires des professionnels du tourisme du Bassin d'Arcachon. Eux qui comptaient sur l'arrière-saison pour rattraper un chiffre d'affaire en dents-de-scie font grise mine. Les touristes du mois de septembre passent bien sur le Bassin mais vu la météo, ils ont tendance à écourter leurs séjours.

Un été pourri comme ça j'ai jamais vu ça, même dans le Nord

Au camping d'Arcachon Jean-Yves profite d'une accalmie pour plier le auvent de la caravane. Ce retraité en provenance du Vaucluse apprécie le camping mais là ce n'est plus possible : "on a été obligé de mettre le chauffage. Cette fois-ci s'est fini, on plie les gaules et on rentre à la maison".

Christiane finit son petit-déjeuner en observant le ciel. Elle est arrivée lundi à Arcachon en provenance de la Loire pour deux semaines de vacances. Elle a déjà visité la maison de l'huître, la ville d'Hiver d'Arcachon et voudrait bien faire un peu de vélo, mais elle craint les averses :"on avait prévu les vestes de pluie et les pulls mais on aurait bien aimé aussi sortir les maillots et les affaires d'été !"