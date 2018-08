Arcachon, France

La canicule s'est installée sur notre département depuis ce jeudi à la mi-journée. Certains girondins fuient sur le littoral où les températures sont légèrement plus fraîches grâce à la brise marine. Pourtant il faut se méfier de la plage, notamment aux heures les plus chaudes entre midi et 16h.

Midi, au poste de secours de la SNSM, plage Pereire à Arcachon, les MNS viennent de prendre leur service. Par haut-parleur ils annoncent l'ouverture officielle de la plage et lancent immédiatement un message de prévention à destination des baigneurs : "pensez à la crème solaire et à vous hydrater". François Loiseau, chef de poste, pointe les risques qui guettent les inconscients.

Aujourd'hui on risque de voir des gens en situation de déshydratation, d'insolation ou d'hydrocution. Ca peut paraître banal mais ça arrive très vite et on doit parfois appeler les pompiers pour une évacuation vers l'hôpital.

De nombreux vacanciers ont installé des tentes ou des parasols pour rester à l'ombre mais certains se risquent à faire la sieste en plein soleil. "Je sais, ce n'est pas raisonnable mais j'ai mis de la crème", indice 10, on est loin des recommandations, cette jeune fille risque une bonne brûlure.

"Il faut faire particulièrement attention aux enfants" explique François Loiseau. Pour eux les problèmes peuvent survenir en quelques minutes. Pour les enfants en bas-âge il est recommandé d'aller à la plage seulement le matin ou tard le soir et de les protéger avec une combinaison anti-UV. Selon un sondage Newpharma, 90 % des parents mettraient leur bébé en danger faute d'application régulière de crème solaire.