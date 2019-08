Arcachon : les saisonniers des restaurants du front de mer ont besoin de vacances

La très haute saison touristique s'achève et les barmans, serveurs et autres cuisiniers ont les traits tirés. Vivement que ça se termine pour les saisonniers du front de mer d'Arcachon.

Arcachon, France

Sur les coups de 11 heures on les repère à leurs yeux embués de sommeil, cigarette aux lèvres et un double expresso à la main : les saisonniers des restaurants du front de mer d'Arcachon commencent à être bien "rincés" par leur contrats d'été. "On doit faire 1.000 couverts par jour. Forcément en fin de saison le corps commence à lâcher" explique Emmanuelle, serveuse.

On termine le service à 2 heures du matin et on se couche à 3 heures complètement rincés. Le dos, les cervicales, les jambes, les pieds, on a mal partout

- Emmanuelle, serveuse

La haute saison touristique et le weekend du 15 août ont laissé des traces sur les organismes. Les cuisiniers, serveurs et autres barmans sont soumis à rude épreuve. "En plus la clientèle du mois d'août n'est pas forcément très sympa" pointe Océane. La jeune serveuse, étudiante le reste de l'année, garde le sourire mais elle concède que ce n'est pas toujours facile de gérer les clients difficiles.

Fidèles à leur réputation, les saisonniers du front de mer d'Arcachon passent aussi une bonne partie de leur temps libre à faire la fête entre collègues. Pas facile dans ces conditions de se remettre de sa journée de travail ...