Arcachon : plus besoin de porter la glacière à la plage, Benoît et Valentin vous livrent le panier repas

Cet été, pour une première saison"Le pique-nique du Bassin" livre exclusivement ses paniers à Arcachon et La Teste-de-Buch. Du pâté au cannelé en passant par les huîtres, les chips et le caviar, tout est produit localement.

A la tête de cette entreprise, deux copains originaires de Sainte-Foy-la-Grande : Benoit et Valentin 26 et 28 ans. Après avoir frappé à la porte des producteurs locaux ils se sont lancés en juin dernier et ils ont déjà vendu plus 200 paniers. Il suffit de leur passer un coup de fil et ils vous livrent en un rien de temps sur leur scooter électrique.

On va jusqu'à la Dune du Pilat. Par contre on monte pas jusqu'au sommet ...

-Benoît

Pour une première saison estivale les deux entrepreneurs se disent pleinement satisfaits de leur activité mais ils cherchent à se diversifier pour continuer à travailler hors-saison. Leur projet : développer le concept des paniers de produits locaux et le vendre à des comités d'entreprises, pour Noël par exemple.